Британська розвідка пояснила прагнення володимира путіна легітимізувати війну виборами. Фото:

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Ракурс

Російська влада хоче використати вибори так звані «вибори» президента рф на території окупованих територій України, щоб надати відчуття легітимності повномасштабному вторгненню.

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Російська Центральна виборча комісія 11 грудня заявила, що голосування на майбутніх президентських виборах в березні 2024 року також поширюється й на українські території в окупації. Однак, подібне голосування на територіях ТОТ не буде ані вільним, ані чесним. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії за 17 грудня.

Російська влада майже напевно розглядає досягнення «правильних» результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню, — зазначила розвідка.

У відомстві упевнені, що російська диктатура суттєво фальсифікуватиме так звані вибори та залякуватиме виборців, аби забезпечити перемогу чинному диктатору володимиру путіну зі значним відривом.

Нагадаємо, російські окупанти розпочали підготовку до незаконних «президентських виборів», на яких вкотре «переобиратимуть» диктатора володимира путіна. Зокрема, в Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців й розселили у «віджатих» приміщеннях.