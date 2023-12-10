Рашисти завезли до Мелітополя агітаторів — готуються до чергових «виборів путіна»https://racurs.ua/ua/n190198-rashysty-zavezly-do-melitopolya-agitatoriv-gotuutsya-do-chergovyh-vyboriv-putina.htmlРакурс
Окупанти розпочали підготовку до незаконних «президентських виборів», на яких рашисти вкотре «переобиратимуть» диктатора володимира путіна.
Так, у Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців й розселили у «віджатих» приміщеннях. Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Проводять збори в приміщенні райдержадміністрації — глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати, — зазначив Федоров. — За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і «руській мір».
Водночас Федоров наголосив, що жителів окупованих територій точно знають правду і бачать на власні очі, що приніс «рускій мір» — злидні, терор і несвободу.
Будь-які вибори на ТОТ — незаконні, їхні результати — не визнає жодна країна світу, а організатори та виконавці — злочинці! — наголосив Федоров.