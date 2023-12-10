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Ракурс
Рашисты весной 2024 года проведут очередные фейские «президентские выборы»

Рашисты завезли в Мелитополь агитаторов — готовятся к очередным «выборам путина»

10 дек 2023, 12:47
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Окупанти розпочали підготовку до незаконних «президентських виборів», на яких рашисти вкотре «переобиратимуть» диктатора володимира путіна.


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Так, у Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців й розселили у «віджатих» приміщеннях. Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Проводять збори в приміщенні райдержадміністрації — глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати, — зазначив Федоров. — За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і «руській мір».

Водночас Федоров наголосив, що жителів окупованих територій точно знають правду і бачать на власні очі, що приніс «рускій мір» — злидні, терор і несвободу.

Будь-які вибори на ТОТ — незаконні, їхні результати — не визнає жодна країна світу, а організатори та виконавці — злочинці! — наголосив Федоров.

Источник: Ракурс


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