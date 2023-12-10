Рашисты завезли в Мелитополь агитаторов — готовятся к очередным «выборам путина»

Рашисты весной 2024 года проведут очередные фейские «президентские выборы»

https://racurs.ua/n190198-rashisty-zavezli-v-melitopol-agitatorov-gotovyatsya-k-ocherednym-vyboram-putina.html

Ракурс

Окупанти розпочали підготовку до незаконних «президентських виборів», на яких рашисти вкотре «переобиратимуть» диктатора володимира путіна.

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Так, у Мелітополь завезли вісім автобусів виконавців й розселили у «віджатих» приміщеннях. Про це сьогодні, 10 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Проводять збори в приміщенні райдержадміністрації — глушать зв’язок, щоб злочинні секрети ніхто не міг підслухати, — зазначив Федоров. — За інформацією мешканців, завезли саме агітаторів, які понесуть по окупованим громадам смертельну брехню про диктатора і «руській мір».

Водночас Федоров наголосив, що жителів окупованих територій точно знають правду і бачать на власні очі, що приніс «рускій мір» — злидні, терор і несвободу.