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«Голосование на пеньках» в рф в 2020 году, фото: UAinfo
Донецкий террорист «уговорил» путина выдвигаться на очередных «выборах» президента РФhttps://racurs.ua/n190136-doneckiy-terrorist-ugovoril-putina-vydvigatsya-na-ocherednyh-vyborah-prezidenta-rf.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін оголосив, що висуватиметься на чергових «президентських виборах», котрі у рф відбудуться у 2024 році.
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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на учасників бесіди з путіним, яка відбулася після проведеної у кремлі церемонії нагородження «героїв росії».
Зазначається, що під час бесіди з відповідним «проханням» до путіна звернувся «спікер парламенту днр» Артем Жога, на що російський диктатор відповів згодою.
Нинішній термін повноважень путіна завершується 7 травня 2024 року. У російському Центрвиборчкомі вже повідомили, що голосування на чергових президентських виборах у рф вперше в історії країни відбуватиметься впродовж трьох днів — з 14 по 17 березня, а з 25 лютого по 14 березня пройде дострокове голосування.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, а також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях рф планують організувати так зване «прибудинкове голосування», в межах якого «проголосувати» можна буде на прибудинкових територіях та інших місцях за межами виборчих дільниць.
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