Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
«Голосование на пеньках» в рф в 2020 году, фото: UAinfo

Донецкий террорист «уговорил» путина выдвигаться на очередных «выборах» президента РФ

8 дек 2023, 14:08
999

Російський диктатор володимир путін оголосив, що висуватиметься на чергових «президентських виборах», котрі у рф відбудуться у 2024 році.


.

Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на учасників бесіди з путіним, яка відбулася після проведеної у кремлі церемонії нагородження «героїв росії».

Зазначається, що під час бесіди з відповідним «проханням» до путіна звернувся «спікер парламенту днр» Артем Жога, на що російський диктатор відповів згодою.

Нинішній термін повноважень путіна завершується 7 травня 2024 року. У російському Центрвиборчкомі вже повідомили, що голосування на чергових президентських виборах у рф вперше в історії країни відбуватиметься впродовж трьох днів — з 14 по 17 березня, а з 25 лютого по 14 березня пройде дострокове голосування.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, а також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях рф планують організувати так зване «прибудинкове голосування», в межах якого «проголосувати» можна буде на прибудинкових територіях та інших місцях за межами виборчих дільниць.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров