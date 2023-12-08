Донецький терорист «вмовив» путіна висуватися на чергових «виборах» президента рф

«Голосовання на пеньках» у рф у 2020 році, фото: UAinfo

https://racurs.ua/ua/n190136-doneckyy-teroryst-vmovyv-putina-vysuvatysya-na-chergovyh-vyborah-prezydenta-rf.html

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Російський диктатор володимир путін оголосив, що висуватиметься на чергових «президентських виборах», котрі у рф відбудуться у 2024 році.

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Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на учасників бесіди з путіним, яка відбулася після проведеної у кремлі церемонії нагородження «героїв росії».

Зазначається, що під час бесіди з відповідним «проханням» до путіна звернувся «спікер парламенту днр» Артем Жога, на що російський диктатор відповів згодою.

Нинішній термін повноважень путіна завершується 7 травня 2024 року. У російському Центрвиборчкомі вже повідомили, що голосування на чергових президентських виборах у рф вперше в історії країни відбуватиметься впродовж трьох днів — з 14 по 17 березня, а з 25 лютого по 14 березня пройде дострокове голосування.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України, а також у Брянській, Курській та Бєлгородській областях рф планують організувати так зване «прибудинкове голосування», в межах якого «проголосувати» можна буде на прибудинкових територіях та інших місцях за межами виборчих дільниць.