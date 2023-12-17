Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n190439-u-hersoni-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-zagynuv-cholovik-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, близько 10.20 обстріляли середмістя Херсона.

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В результаті загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Крім того, вранці російська армія обстріляла село Дар’ївка.

Розпочате досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).