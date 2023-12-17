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Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Офіс генпрокурора
У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув чоловік (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190439-u-hersoni-vnaslidok-rosiyskogo-obstrilu-zagynuv-cholovik-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, близько 10.20 обстріляли середмістя Херсона.
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В результаті загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Крім того, вранці російська армія обстріляла село Дар’ївка.
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