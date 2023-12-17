Рашисти намагаються знайти партизан на ТОТ, фото: «Военное обозрение»

https://racurs.ua/ua/n190438-okupanty-stvoryly-mobilni-grupy-dlya-pelenguvannya-suputnykovyh-telefoniv-syl-oborony-cns.html

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Російські загарбники залучають все більші сили до пошуку підпілля на тимчасово окупованих територіях.

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Зокрема, підпілля фіксує посилення контрдиверсійного режиму окупантів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема росіяни сформували окремі маневрені групи РЕР, які намагаються запеленгувати джерела випромінювання від супутникових телефонів, — вказано в повідомленні. — Противнику відомо, що сили оборони використовують у військових цілях апаратуру оператора супутникового зв’язку «Iridium».

Крім того, для прочісування населених пунктів було виділено близько ста представників росгвардії.

Дані заходи проводяться показово, задля психологічного тиску на місцевих мешканців, які передають інформацію Силам оборони, — зазначають у ЦНС.

У ЦНС закликають повідомляти у відповідний чат-бот інформацію про наявність підозрілих антен, маршрути переміщення та місця скупчення росгвардійців. Водночас українців закликають завжди бути обачними під час фотофіксації техніки та особового складу ворога, а також передачі інформації Силам оборони.