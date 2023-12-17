Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Офіс генпрокурора

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Ракурс

На Сумщині внаслідок здійсненого рашистами артобстрілу прикордоння у власному будинку загинула жінка.

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Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, близько 12.50, за попередньою інформацією із самохідної артилерійської установки, обстріляли цивільну інфраструктуру міста Краснопілля Сумської області, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено будинки та транспортні засоби, — вказано в повідомленні.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).