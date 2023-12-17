Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Сумщини, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти обстріляли прикордоння Сумщини, загинула жінка (ФОТО)

17 гру 2023, 15:56
999

На Сумщині внаслідок здійсненого рашистами артобстрілу прикордоння у власному будинку загинула жінка.


.

Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, близько 12.50, за попередньою інформацією із самохідної артилерійської установки, обстріляли цивільну інфраструктуру міста Краснопілля Сумської області, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено будинки та транспортні засоби, — вказано в повідомленні.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів