Туск скасував свій перший закордонний візит через коронавірус у прем'єра Естонії

Дональд Туск, фото: «Корреспондент.нет»

https://racurs.ua/ua/n190436-tusk-skasuvav-sviy-pershyy-zakordonnyy-vizyt-cherez-koronavirus-u-premiera-estoniyi.html

Ракурс

Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, скасував візит до Таллінна на зустріч з прем'єрами країн Балтії через захворювання на COVID-19 глави уряду Естонії Каї Каллас.

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Про це сьогодні, 17 грудня, повідомляється у Telegram-каналі канцелярії прем'єр-міністра Польщі.

Недільна зустріч глави уряду Дональда Туска з прем'єром Каєю Каллас було скасовано через позитивний тест на COVID-19 в естонського прем'єра, — вказано в повідомленні.

Каллас у соцмережі X також повідомила про захворювання на COVID-19.

Невтішна новина, оскільки я з нетерпінням чекала на прибуття у Таллінн Дональда Туска під час його першого закордонного візиту, а також прем'єр-міністра Латвії Евіки Сіліні та прем'єр-міністра Литви Інґріди Шимоніте, — зазначивла Каллас.

Під час цієї зустрічі планувалося обговорення питань безпеки, зокрема захисту східного кордону Євросоюзу від міграційного тиску, який штучно створюють рф та білоорусь.