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Последствия российских обстрелов Сумщины, фото: Офис генпрокурора
Рашисты обстреляли приграничье Сумщины, погибла женщина (ФОТО)https://racurs.ua/n190437-rashisty-obstrelyali-prigraniche-sumschiny-pogibla-jenschina-foto.htmlРакурс
На Сумщині внаслідок здійсненого рашистами артобстрілу прикордоння у власному будинку загинула жінка.
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Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, близько 12.50, за попередньою інформацією із самохідної артилерійської установки, обстріляли цивільну інфраструктуру міста Краснопілля Сумської області, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, 69-річна власниця загинула. Також пошкоджено будинки та транспортні засоби, — вказано в повідомленні.
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