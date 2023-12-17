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Последствия российских обстрелов Херсона, фото: Офис генпрокурора
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Російські загарбники сьогодні, 17 грудня, близько 10.20 обстріляли середмістя Херсона.
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В результаті загинув 81-річний чоловік, який йшов вулицею. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Крім того, вранці російська армія обстріляла село Дар’ївка.
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