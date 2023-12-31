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Украина нанесла успешный удар беспилотниками по рф, фото: «Цензор.нет»

Украинские беспилотники в ночь на 30 декабря поразили большинство целей в рф — ISW

31 дек 2023, 11:00
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Безпілотники, запущені Україною 29 та 30 грудня, ймовірно, вразили низку намічених цілей у рф.


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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначають, що свідчення успішності українських атак може бути відмінність між озвученою обома сторонами кількістю задіяних в атаці безпілотників:

  • джерела серед українських силових структур повідомили західним і українським ЗМІ, що українські війська запустили понад 70 безпілотників у ніч з 29 на 30 грудня по об'єктах російської військової інфраструктури та ОПК поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська;
  • міноборони рф заявило, що в ніч з 29 на 30 грудня російські війська перехопили 32 українські безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях.

Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські війська завдали ударів по багатьох із запланованих цілей, — наголошують у ISW.

Зокрема:

  • за повідомленнями, українські сили завдали удару по заводу «Кремінь Ел» у Брянську, який є другим за величиною виробником мікроелектроніки у рф. 90% продукції цього заводу є компонентами російської військової техніки і систем.
  • геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують вибухи над містом Брянськ. У міноборони рф заявили, що російські засоби ППО збили 12 українських ракет РСЗВ у Бєлгородській області 29 грудня і ще кілька українських ракет РСЗВ під Бєлгородом протягом дня 30 грудня;
  • українські джерела в силових структурах повідомили ЗМІ, що українські удари 30 грудня були спрямовані на російські військові об'єкти в районі Бєлгорода.

Источник: Ракурс


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