Украина нанесла успешный удар беспилотниками по рф, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n190883-ukrainskie-bespilotniki-v-noch-na-30-dekabrya-porazili-bolshinstvo-celey-v-rf-isw.html

Ракурс

Безпілотники, запущені Україною 29 та 30 грудня, ймовірно, вразили низку намічених цілей у рф.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ISW зазначають, що свідчення успішності українських атак може бути відмінність між озвученою обома сторонами кількістю задіяних в атаці безпілотників:

джерела серед українських силових структур повідомили західним і українським ЗМІ, що українські війська запустили понад 70 безпілотників у ніч з 29 на 30 грудня по об'єктах російської військової інфраструктури та ОПК поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська;

міноборони рф заявило, що в ніч з 29 на 30 грудня російські війська перехопили 32 українські безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях.

Розбіжність між цими російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські війська завдали ударів по багатьох із запланованих цілей, — наголошують у ISW.

Зокрема: