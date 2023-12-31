Новогоднюю елку в Константиновке украсили вещами погибших и раненых бойцов

Новорічну ялинку в Костянтинівці замість іграшок прикрасили речами загиблих та поранених захисників.

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Відповідне відео показав журналіст Андрій Цаплієнко.

Ялинка стоїть обабіч траси, якою часто їдуть українські підрозділи на Часів Яр, що на лінії фронту.

Це ялинка в Костянтинівці, по дорозі на українські позиції, по дорозі як наші хлопці їдуть на Часів Яр. На ній замість іграшок і подарунків — речі поранених і загиблих бійців. Це ялинка нашого болю, вона про те, яким був цей рік — важким. Це ялинка про те, про що моляться десятки тисяч українських родин, які хочуть, щоб їхні чоловіки, дружини, діти повернулися живими й неушкодженими додому.

Водночас це ялинка нашої мрії, це ялинка про те, чого ми чекаємо від 2024 року. Ми чекаємо перемоги та думаємо, що люди, які віддали та віддають своє життя за Україну, борються за те, щоб життя в цій країні було чистим, світлим, мирним, щасливим. І щоб Україна була, — прокоментував Цаплієнко побачене в Костянтинівці.