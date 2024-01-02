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Один из британских НПЗ возобновил сотрудничество с российским «Лукойлом». Фото:
Британский НПЗ возобновил сотрудничество с российским «Лукойлом» — The Guardianhttps://racurs.ua/n190967-britanskiy-npz-vozobnovil-sotrudnichestvo-s-rossiyskim-lukoylom-the-guardian.htmlРакурс
Один з найбільших нафтопереробних заводів Великої Британії досі продовжує роботу з підрозділом російської нафтової компанії «Лукойл»
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Британська компанія Essar Oil після повномасштабного російського вторгнення в Україну припинила весь імпорт пального з країни-агресора. Однак британці надали кредитну лінію Litasco, нафтоторговельному підрозділу російського «Лукойлу». Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на дані поданої звітності.
Зазначається, що сама ж Litasco не підпадає під санкції, тому угода, яка фактично є кредитною лінією, дозволяє Essar купувати пальне і платити пізніше.
Медіа вказує, що фірма Litasco повністю належить «Лукойлу». Власник цієї російської нафтової компанії Вагіт Алекперов ще у квітні 2022 року потрапив під санкції. «Лукойл» перебуває під санкціями у США, але британські та європейські санкції на неї не розповсюджуються. А Litasco не перебуває під санкціями в жодній з країн.
Британці вже заявили, що їхня компанія припинила імпорт російського пального за багато місяців до встановленого урядом терміну і збільшила власне виробництво, а також заперечили те, що імпортує яке-небудь пальне російського походження, бо вважає на санкційну політику.
Нагадаємо, 13 листопада танкер в обхід ембарго прямим рейсом з Новоросійська доставив 50 тис. т російських нафтопродуктів на Військово-морську базу США «Норфолк», що розташована на східному узбережжі Сполучених Штатів. Саме ж судно, яке доставило нафту, перебуває у власності компанії, яка зареєстрована в німецькому Гамбурзі.
Джерело: The Guardian
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