Ракурсhttps://racurs.ua/
Аргентина заявила о своих правах на Фолкленды и хочет переговоров с Лондоном
Аргентина заявила о своих правах на Фолкленды и хочет переговоров с Лондономhttps://racurs.ua/n191006-argentina-zayavila-o-svoih-pravah-na-folklendy-i-hochet-peregovorov-s-londonom.htmlРакурс
Уряд Аргентини заявив про свої права на Фолклендські острови та закликав Велику Британію до перемовин задля вирішення територіальної суперечки, йдеться на сайті МЗС країни.
.
3 січня 1833 року Сполучене Королівство силою окупувало Фолкленські острови, територію, над якою з перших моментів незалежності Аргентина здійснювала свої права суверенітету, — сказано у заяві.
Статус островів як заморської території Великої Британії був підтверджений за підсумками референдуму місцевої влади 10−11 березня 2013 року.
Фолклендські острови — важливий перевалковий пункт з Атлантики в Тихий океан. У 1833 році Британія захопила ці острови й оголосила їх колонією, що обурило Аргентину, яка вважала територію своєю. 2 квітня 1982 року аргентинські війська захопили Фолкленди, але вже 5 квітня Лондон направив туди бойову флотилію. За 74 дні конфлікт завершився перемогою Британії.
Тепер в аргентинському МЗС вважають, що Лондон здійснив «силовий акт у мирний час», який суперечив міжнародному праву та позиції Буенос-Айреса.
3 січня 1833 року Сполучене Королівство насильно окупувало Мальвінські острови, територію, над якою Аргентина здійснювала свої права суверенітету з перших днів свого існування як незалежну державу. Уряд Аргентини ще раз висловлює готовність відновити двосторонні переговори, щоб знайти вирішення цієї суперечки про суверенітет згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, — заявило міністерство.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...