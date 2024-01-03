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Ракурс
Аргентина заявила о своих правах на Фолкленды и хочет переговоров с Лондоном

Аргентина заявила о своих правах на Фолкленды и хочет переговоров с Лондоном

3 янв 2024, 22:35
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Уряд Аргентини заявив про свої права на Фолклендські острови та закликав Велику Британію до перемовин задля вирішення територіальної суперечки, йдеться на сайті МЗС країни.


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3 січня 1833 року Сполучене Королівство силою окупувало Фолкленські острови, територію, над якою з перших моментів незалежності Аргентина здійснювала свої права суверенітету, — сказано у заяві.

Статус островів як заморської території Великої Британії був підтверджений за підсумками референдуму місцевої влади 10−11 березня 2013 року.

Фолклендські острови — важливий перевалковий пункт з Атлантики в Тихий океан. У 1833 році Британія захопила ці острови й оголосила їх колонією, що обурило Аргентину, яка вважала територію своєю. 2 квітня 1982 року аргентинські війська захопили Фолкленди, але вже 5 квітня Лондон направив туди бойову флотилію. За 74 дні конфлікт завершився перемогою Британії.

Тепер в аргентинському МЗС вважають, що Лондон здійснив «силовий акт у мирний час», який суперечив міжнародному праву та позиції Буенос-Айреса.

3 січня 1833 року Сполучене Королівство насильно окупувало Мальвінські острови, територію, над якою Аргентина здійснювала свої права суверенітету з перших днів свого існування як незалежну державу. Уряд Аргентини ще раз висловлює готовність відновити двосторонні переговори, щоб знайти вирішення цієї суперечки про суверенітет згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, — заявило міністерство.

Источник: Ракурс


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