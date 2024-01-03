Аргентина заявила про свої права на Фолкленди та хоче переговорів з Лондоном

https://racurs.ua/ua/n191006-argentyna-zayavyla-pro-svoyi-prava-na-folklendy-ta-hoche-peregovoriv-z-londonom.html

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Уряд Аргентини заявив про свої права на Фолклендські острови та закликав Велику Британію до перемовин задля вирішення територіальної суперечки, йдеться на сайті МЗС країни.

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3 січня 1833 року Сполучене Королівство силою окупувало Фолкленські острови, територію, над якою з перших моментів незалежності Аргентина здійснювала свої права суверенітету, — сказано у заяві.

Статус островів як заморської території Великої Британії був підтверджений за підсумками референдуму місцевої влади 10−11 березня 2013 року.