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Ракурс
В Литве хотят отказаться от русскоязычных школ в стране после стрельбы в одной из них

В Литве хотят отказаться от русскоязычных школ в стране после стрельбы в одной из них

5 янв 2024, 09:02
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Міністерство освіти Литви пропонує відмовитися від російськомовних шкіл в країні після стрілянини в одному з таких навчальних закладів.


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Ми хотіли б приймати рішення на державному рівні, щоб ці школи для російських національних меншин почали зникати, тому що ми розуміємо, що діти в них ростуть розділеними і їм складніше інтегруватися в Литві, — сказав міністр Гінтаутас Якштас для порталу lrt.lt.

Напередодні Різдва двоє підлітків, які навчаються у російськомовній школі у Вільнюському районі, під час прогулянки почали стріляти з пневматичної зброї у свого однокласника за те, що той не підтримує вторгнення росії в Україну.

За словами мами постраждалого, у її сина стріляли пластиковими кулями з пневматичного АК-74М. Також стрілки під час цього включили гімн ПВК «Вагнер». Інцидент наразі розслідує поліція.

За словами литовського міністра, «усім буде краще, якщо в майбутньому не буде більше шкіл для російських меншин».

Источник: Ракурс


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