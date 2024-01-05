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В Литве хотят отказаться от русскоязычных школ в стране после стрельбы в одной из них
В Литве хотят отказаться от русскоязычных школ в стране после стрельбы в одной из нихhttps://racurs.ua/n191043-v-litve-hotyat-otkazatsya-ot-russkoyazychnyh-shkol-v-strane-posle-strelby-v-odnoy-iz-nih.htmlРакурс
Міністерство освіти Литви пропонує відмовитися від російськомовних шкіл в країні після стрілянини в одному з таких навчальних закладів.
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Ми хотіли б приймати рішення на державному рівні, щоб ці школи для російських національних меншин почали зникати, тому що ми розуміємо, що діти в них ростуть розділеними і їм складніше інтегруватися в Литві, — сказав міністр Гінтаутас Якштас для порталу lrt.lt.
Напередодні Різдва двоє підлітків, які навчаються у російськомовній школі у Вільнюському районі, під час прогулянки почали стріляти з пневматичної зброї у свого однокласника за те, що той не підтримує вторгнення росії в Україну.
За словами мами постраждалого, у її сина стріляли пластиковими кулями з пневматичного АК-74М. Також стрілки під час цього включили гімн ПВК «Вагнер». Інцидент наразі розслідує поліція.
За словами литовського міністра, «усім буде краще, якщо в майбутньому не буде більше шкіл для російських меншин».
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