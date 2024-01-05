Умер последний спикер Рады с откровенно коммунистическими взглядами

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Ракурс

Помер Олександр Ткаченко — останній спікер Верховної Ради з відверто комуністичними поглядами.

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Він намагався кинути виклик президенту Леоніду Кучмі, але програв.

Ткаченко помер 5 січня на 85 році життя. Останні 10 років життя тяжко хворів та пересувався на інвалідному візку.

Про його смерть повідомив 5 січня журналіст Микола Канішевський у Фейсбуці. Він працював поруч з Олександром Ткаченком як прессекретар голови Верховної Ради.

Останні 10 років життя тяжко хворів та пересувався на інвалідному візку. Попередньо прощання з політиком відбудеться у суботу, 6 січня, у ритуальній залі у лікарні у Феофанії.

Що відомо про Ткаченка?

Він родом із Черкаської області. У другій половині 1980-х років та на початку 1990-х працював на міністерських посадах в уряді УРСР, був заступником голови уряду. У парламенті працював з 1994 року. Був депутатом від Селянської партії, а з 2002 року − від Комуністичної партії.

Ткаченко був в опозиції до президента Леоніда Кучми. Багатьом він запам’ятався своєю фразою:

Я не перший, але й не другий.

Так він відповів на запитання, хто в Україні головніше − президент чи голова парламенту.

Головою Верховної Ради Ткаченка обрали із 18 разів, адже парламент три місяці не міг визначитись із керівником. Саме тоді з’явився термін «спікеріада».

Ткаченко був учасником «Канівської четвірки» − політичної коаліції чотирьох опозиційних кандидатів на президентських перегонах восени 1999 року в противагу чинному президенту країни Леоніду Кучмі.

Влітку 1999 року у розпал передвиборчої кампанії, напередодні президентських виборів — 24 серпня, у День незалежності, на Черкащині, у місті Канів чотири політики оголосили про створення першої в історії незалежної України політичної коаліції — «Канівської четвірки».

До неї увійшли депутати, які мали політичний досвід і були опозиційно налаштовані до влади: Олександр Ткаченко, Євген Марчук, Олександр Мороз та мер Черкас Володимир Олійник.

Згідно з домовленостями, вони мали висунути від «четвірки» одного кандидата. Проте вже після того, як єдиним кандидатом було оголошено Євгена Марчука, Олександр Мороз публічно відмовився від домовленостей і на вибори пішов самостійно.

Наслідками розвалу «Канівської четвірки» стало те, що на виборах президента України восени 1999 року виборцям довелося обирати одного з двох кандидатів: Леоніда Кучму або Петра Симоненка.