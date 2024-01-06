Госдеп США заплатит 10 млн. дол. за данные об источниках финансирования ХАМАС. Фото:

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Сполучені Штати Америки заплатять за інформацію про фінансування ХАМАС.

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Державний департамент США оголосив нагороду в 10 млн дол. за дані, які допоможуть розкрити та зруйнувати міжнародні механізми фінансування бойовиків ХАМАСу. Слідчі потребують інформації про фінансових посередників ісламістського угруповання, а також компанії, які з ними пов’язані. Про це повідомляється на сайті американського відомства.

Зазначається, що гроші заплатять за інформацію про джерела доходу для ХАМАС, його ключові механізми фінансування, а також про ключових донорів, або фінансових посередників, злочинні схеми за участю членів і прихильників ХАМАС, а також дані про компанії, які їм належать.

У Держдепі додали, що нагорода є частиною програми «Винагороди за правосуддя», яка діє з 1984 року. З того часу за цією програмою було виплачено понад 250 млн дол. людям по всьому світу, які надавали дані, що допомогла усунути загрози нацбезпеці США.

Нагадаємо, у грудні США наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН, що містила заклик до негайного припинення вогню між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС в Секторі Газа.