Восстановить масочный режим из-за распространения ковида призвали в ВОЗ

Восстановить масочный режим призвали в ВОЗ. Фото:

https://racurs.ua/n191078-vosstanovit-masochnyy-rejim-iz-za-rasprostraneniya-kovida-prizvali-v-voz.html

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Захворювання на коронавірус та грип почало зростати по всьому світу.

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Протягом кількох тижнів у багатьох країнах зростає кількість випадків захворювання дихальних шляхів, спричинених інфікуванням COVID-19, грипом та іншими патогенами. Медики очікують, що це продовжиться після останніх свят. Про це голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Гебреїсус Тедрос Аданом написав у соціальній мережі Х.

Він порадив урядам країн відновити масковий режим, відновити тестування на ковід та робити щеплення. Дотримуватися соціальної дистанції теж варто.

Продовжуйте користуватися масками, здійснюйте провітрювання та дотримуйтесь дистанції. Також переконайтеся, що ви та ваші близькі зробили щеплення проти COVID-19 та грипу, — написав він.

Нагадаємо, у травні минулого року голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус оголосив, що ВООЗ більше не вважає поширення коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення, але ковід все ще не перестав бути глобальною загрозою здоров’ю населення.

В Україні карантин та режим надзвичайної ситуації, оголошені у зв’язку з пандемією COVID-19, офіційно скасували 1 липня 2023 рокую.