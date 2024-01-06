Около 20 мужчин утонули в Тисе во время бегства из Украины. Фото:

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Незаконний перетин кордону може загрожувати смертельною небезпекою.

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Українці, які намагаються втекти з Батьківщини, часто йдуть не невиправданий ризик. Нерідко це закінчується трагедією. Лише за 2023 рік у Тисі потонули близько 20 чоловіків. І це ті, кого вдалося знайти. Про це Державна прикордонна служба України повідомила в соцмережах.

Краще не випробовувати долю та не надихатись чиїмись розповідями про «вдалі подорожі через кордон», — наголосили прикордонники.

Також у ДПСУ відзвітували про те, що спіймали десятьох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови. Ці мешканці різних областей, зв’язавшись з організатором, «найняли» пором до Молдови. Щоб перетнути кордон кожен із них заплатив по 5 тис. дол. Однак замість поромника на березі Дністра їх чекав наряд Могилів-Подільського прикордонного загону. Всім порушникам видали «путівки» до суду.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року з України втекли майже 20 тис. військовозобов’язаних. Чоловіки перетинали кордони Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини.

Ще понад 21 тис. чоловіків українські прикордонники затримали під час спроби перетину кордону. При цьому перетнути кордон пішки або вплав намагалися 14 тис. 313 осіб.