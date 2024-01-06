Ракурсhttps://racurs.ua/
Аэродром «Саки» в оккупированном Крыму. Фото:
Авиация ВСУ ударила по аэродрому «Саки» в оккупированном Крыму (ФОТО)https://racurs.ua/n191076-aviaciya-vsu-udarila-po-aerodromu-saki-v-okkupirovannom-krymu-foto.htmlРакурс
Військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму був під ударом.
.
Летовище, яке використовують російські загарбники, було під обстрілом пізно ввечері 5 січня. На цьому аеродромі базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який має на озброєнні бомбардувальники Су-24 й винищувачі Су-30. Ці літаки стали основою авіаційного угруповання, яке атакує Південь України. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».
Крім того, близько 23.45 у тимчасово окупованій Євпаторії та районі навколо міста було чутно щонайменше п’ять вибухів. У Михайлівці біля військового аеродрому, а осколки впали на приватний будинок. Виникла пожежа.
Партизанський рух АТЕШ в Telegram повідомив, що всі їхні агенти працюють — лише за грудень вони зробили по Євпаторії понад 10 вилазок.
Міністерство оборони рф заявило, що російська протиповітряна оборона нібито «перехопила і знищила» над Кримом чотири українські авіаційні керовані ракети.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 6 січня у Telegram повідомив, що українська авіація уразила пункт управління російських окупантів у Саках.
У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги! — написав він.
Нагадаємо, 5 січня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що українські Сили оборони 4 січня завдали удару по складах боєприпасів окупантів біля села Первомайське в Криму.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...