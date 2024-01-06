Аеродром «Саки» в окупованому Криму. Фото:

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Ракурс

Військовий аеродром «Саки» у Новофедорівці в окупованому Криму був під ударом.

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Летовище, яке використовують російські загарбники, було під обстрілом пізно ввечері 5 січня. На цьому аеродромі базується 43-й винищувальний авіаційний полк, який має на озброєнні бомбардувальники Су-24 й винищувачі Су-30. Ці літаки стали основою авіаційного угруповання, яке атакує Південь України. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал «Кримський вітер».

Крім того, близько 23.45 у тимчасово окупованій Євпаторії та районі навколо міста було чутно щонайменше п’ять вибухів. У Михайлівці біля військового аеродрому, а осколки впали на приватний будинок. Виникла пожежа.

Партизанський рух АТЕШ в Telegram повідомив, що всі їхні агенти працюють — лише за грудень вони зробили по Євпаторії понад 10 вилазок.

Міністерство оборони рф заявило, що російська протиповітряна оборона нібито «перехопила і знищила» над Кримом чотири українські авіаційні керовані ракети.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 6 січня у Telegram повідомив, що українська авіація уразила пункт управління російських окупантів у Саках.

У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги! — написав він.

Нагадаємо, 5 січня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили, що українські Сили оборони 4 січня завдали удару по складах боєприпасів окупантів біля села Первомайське в Криму.