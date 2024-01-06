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Ракурс
Ворог двічі обстріляв Покровськ. Фото: Вадим Філашкін

Ворог двічі обстріляв Покровськ, є постраждалі (ФОТО)

6 січ 2024, 08:21
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Російська армія вночі 6 січня двічі обстріляла Покровськ на Донеччині.


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Ворожі снаряди потрапили в адміністративну будівлю. Внаслідок обстрілу загорілися гараж та постраждалі. Попередньо відомо, що під завалами нікого немає, але внаслідок влучань є постраждалі. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Покровськ знову під ворожим вогнем. Сьогодні вночі росіяни двічі обстріляли місто, потрапили до адмінбудівлі. Горять гараж та автомобілі, — зазначив він.

Очільник ОВА додав, що зараз встановлюються точні наслідки ударів.

Ворог двічі обстріляв Покровськ. Фото: Вадим Філашкін

Ворог двічі обстріляв Покровськ. Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, у ніч проти 30 листопада російські окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300. Під удар ракет рф потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждали понад 10 осіб. Зокрема, в Покровську під удар потрапив відділ поліції, було пошкоджено багатоквартирний та дев’ять приватних будинків, автомобілі, гаражі.

Джерело: Ракурс


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