Понад 40 іноземних деталей виявили в російських ракетах Х-59. Фото:

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Російські авіаційні ракети типу Х-59 містять десятки іноземних деталей та компонентів.

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Зокрема, в цій ракеті виявили 42 деталі та компоненти іноземного виробництва. Інформацію про це внесли до відкритої електронної «Єдиної бази даних іноземних компонентів у зброї». Про це 5 січня повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59… Саме ці ракети у поєднанні з «шахедами», іноземні деталі яких можна знайти у нашій базі, босія почала регулярно застосовувати останнім часом, — йдеться в повідомленні.

В Агентстві нагадали, що 4 січня армія рф такою ракетою обстріляла об'єкт енергетики у Кропивницькому, внаслідок чого загинула одна особа, а ще восьмеро були поранені.

У НАЗК наголосили, що не можна дозволяти, щоб іноземні технології та компоненти продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі.

Нагадаємо, у жовтні видання The Insider повідомило, що корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» з російської Коломни, що виготовляє «Іскандери» та «Кинджали», продовжує отримувати комплектуючі з Європи, Сполучених Штатів Америки та інших країн за допомогою фірм-посередників.