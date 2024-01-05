Три російські дрони-шпигуни знищили на Херсонщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191073-try-rosiyski-rozviduvalni-bpla-znyschyly-na-hersonschyni-video.html

Ракурс

Російські дрони-шпигуни були збиті українськими військовими в Херсонській області.

.

У п’ятницю, 5 січня, зенітники Повітряних сил Збройних сил України приземлили в регіоні три БПЛА ворога. Повітряники знищили два безпілотники «Мерлін-ВР» та один дрон «Орлан-10». Про це Повітряні сили повідомили в соцмережах.

Тримаймо небо! Разом до перемоги! — зазначили військові та показали на відео збиття ворожих цілей.

Як відомо, російський БПЛА «Орлан-10» має вагу до 18 кг та може підніматися на висоту до 6 тис. м, а час польоту становить від 10 до 18 годин.

А «Мерлін-ВР» може перебувати в повітрі до 10 годин та підійматися на висоту до 5 км. Корисне навантаження дрона становить 6,5 кг.

Нагадаємо, бійці 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку показали на відео, як американський самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger успішно збиває російські дрони-камікадзе типу «Шахед».