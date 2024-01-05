Знищення «Шахеда» американським ЗРК Avenger показали на відео

Американський ЗРК Avenger. Скріншот

https://racurs.ua/ua/n191064-znyschennya-shaheda-amerykanskym-zrk-avenger-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Американським самохідний зенітно-ракетний комплекс Avenger успішно працює по російських БПЛА типу «Шахед».

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Одну з повітряних цілей завдяки цьому ЗРК знищили бійці 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку. Про це 5 січня Стратком Збройних сил України повідомив у Telegram.

Так працює ЗРК Avenger! — йдеться у підписі до відео.

Зенітно-ракетні комплекси ППО Avenger («Месник») Україна отримала від Сполучених Штатів Америки. Техніка озброєна чотирма ракетами FIM-92 Stinger та великокаліберним кулеметом Browning Browning M2 калібру 12,7 мм, а тепловізійний приціл дозволяє працювати вдень та вночі.

«Месник» може збивати повітряні цілі на висотах 0,5−3,8 км та дальностях 0,5−5,5 км. ЗРК ближньої дії встановлено на шасі армійського позашляховика HMMWV.

Нагадаємо, у ніч на 5 січня ППО України збила 21 із 29 запущених безпілотників Shahed. Росіяни атакували двома хвилями з району Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда, а знищували «Шахеди» в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.