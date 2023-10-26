Деталі до російських «Кинджалів» надходять до рф з Європи та США. Фото:

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Виробництво російських крилатих ракет продовжує здійснюватися через поставки деталей з-за кордону.

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Так, корпорація «Конструкторське бюро машинобудування» з Коломни, що виготовляє «Іскандери» та «Кинджали», продовжує отримувати комплектуючі з Європи та інших країн за допомогою фірм-посередників.Зокрема, американські чіпи для ракет надходять з Китаю, які у фірми ETC Electronics Limited закуповує московська компанія ТОВ «ЕТС Електронікс», створена 2021 році. Про це повідомило видання The Insider.

Також деталі до ракет надходять з Європи. Зокрема, камери тепла та холоду імпортуються з Польщі через московську компанію ТОВ «Остек-Тест», а токарні верстати для КБМ закуповує у Німеччині ТОВ «KEB-Рус». Також комплектуючі надходять з Литви, Латвії, Бельгії та Великої Британії.

Зазначається, що очолює КБМ Сергій Пітіков, а його донька Майя Пітікова живе поблизу шведського Мальме. У розмові з журналістами вона заявила, що «путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну», але прокоментувати будівництво ракет компанією його батька відмовилася.

Нагадаємо, у серпні в ГУР заявляли, що у росії тоді було щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км. У запасах рф залишалося приблизно 270 «Іскандерів», орієнтовно 140 «Калібрів», приблизно 75 «Кинджалів» та близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Джерело: The Insider