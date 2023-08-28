У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км

https://racurs.ua/ua/n186637-u-rosiyi-zaraz-ie-schonaymenshe-585-raket-yaki-strilyaut-na-vidstan-ponad-500-km.html

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У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км.

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Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, розвідка дуже ретельно відстежувати все, що пов’язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом. Наразі у запасах вбивць балістичних та крилатих ракет (без урахування Х-22):