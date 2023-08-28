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У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км

У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км

28 сер 2023, 10:28
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У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км.


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Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, розвідка дуже ретельно відстежувати все, що пов’язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом. Наразі у запасах вбивць балістичних та крилатих ракет (без урахування Х-22):

  • «Іскандерів» — приблизно 270;
  • «Калібрів» — орієнтовно 140;
  • Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною — близько 100;
  • «Кинджалів» — приблизно 75.

Джерело: Ракурс


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