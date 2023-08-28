Ракурсhttps://racurs.ua/
У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км
У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кмhttps://racurs.ua/ua/n186637-u-rosiyi-zaraz-ie-schonaymenshe-585-raket-yaki-strilyaut-na-vidstan-ponad-500-km.htmlРакурс
У росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км.
.
Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
За його словами, розвідка дуже ретельно відстежувати все, що пов’язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом. Наразі у запасах вбивць балістичних та крилатих ракет (без урахування Х-22):
- «Іскандерів» — приблизно 270;
- «Калібрів» — орієнтовно 140;
- Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною — близько 100;
- «Кинджалів» — приблизно 75.