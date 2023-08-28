Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
США нададуть Україні гарантії безпеки ізраїльської моделі

США нададуть Україні гарантії безпеки ізраїльської моделі, припустив Зеленський

28 сер 2023, 09:47
999

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що США нададуть Україні гарантії безпеки ізраїльської моделі.


.

Зі США, напевно, у нас буде така модель, ізраїльська, де будуть і зброя, і технології, і тренування, і фінанси й так далі, — заявив президент в інтерв’ю «1+1».

Ізраїльська модель має на увазі допомогу США без гарантій участі у бойових діях. Зеленський підтвердив, що західні країни не хочуть «бути втягнутими у війну в Україні своїм особовим складом».

Він запевнив, що ці гарантії від США діятимуть і у разі зміни американського президента.

Вона діятиме, бо це речі, які голосуються Конгресом. Відповідно, у європейських державах підтримуються парламентами держав, — зазначив Зеленський.

На питання, що буде, якщо Україна не отримає запрошення до НАТО влітку наступного року, Зеленський сказав: «Через рік».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів