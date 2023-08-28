США предоставят Украине гарантии безопасности израильской модели, предположил Зеленский

https://racurs.ua/n186636-ssha-predostavyat-ukraine-garantii-bezopasnosti-izrailskoy-modeli-predpolojil-zelenskiy.html

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що США нададуть Україні гарантії безпеки ізраїльської моделі.

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Зі США, напевно, у нас буде така модель, ізраїльська, де будуть і зброя, і технології, і тренування, і фінанси й так далі, — заявив президент в інтерв’ю «1+1».

Ізраїльська модель має на увазі допомогу США без гарантій участі у бойових діях. Зеленський підтвердив, що західні країни не хочуть «бути втягнутими у війну в Україні своїм особовим складом».

Він запевнив, що ці гарантії від США діятимуть і у разі зміни американського президента.

Вона діятиме, бо це речі, які голосуються Конгресом. Відповідно, у європейських державах підтримуються парламентами держав, — зазначив Зеленський.

На питання, що буде, якщо Україна не отримає запрошення до НАТО влітку наступного року, Зеленський сказав: «Через рік».