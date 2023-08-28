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Силы спецопераций показали один из дронов, атаковавший береговую охрану московитов в оккупированном Крыму
Силы спецопераций показали один из дронов, атаковавший береговую охрану московитов в оккупированном Крымуhttps://racurs.ua/n186635-sily-specoperaciy-pokazali-odin-iz-dronov-atakovavshiy-beregovuu-ohranu-moskovitov.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій показали один із дронів, який атакував минулого тижня 126 бригаду берегової охорони Чорноморського флоту рф.
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Тоді безпілотники вдарили по місцю дислокації російських військових у селі Перевальне в Криму (в окупантів є загиблі та поранені).
Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, — прокоментували 25 серпня удар по росіянах в ГУР.
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