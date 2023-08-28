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Российские военные преступники воюют с зерном и подсолнечником - удар по маслобойне на Полтавщине
Российские военные преступники воюют с зерном и подсолнечником — удар по маслобойне на Полтавщинеhttps://racurs.ua/n186634-rossiyskie-voennye-prestupniki-vouut-s-zernom-i-podsolnechnikom-udar-po-masloboyne-na-poltavschine.htmlРакурс
Взимку російські військові злочинці воювали з електростанціями. Тепер воюють із зерном та соняшниковою олією.
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Вони це називається «денацифікація». Насправді — це війна із мирним населенням та спроба спровокувати голод. Спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х мають ту ж мету, що і їхні діди.
Уранці 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці. Наразі відомо про загибель двох людей та п’ятьох постраждалих. Люди працювали в нічну зміну.
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