Российские военные преступники воюют с зерном и подсолнечником - удар по маслобойне на Полтавщине

https://racurs.ua/n186634-rossiyskie-voennye-prestupniki-vouut-s-zernom-i-podsolnechnikom-udar-po-masloboyne-na-poltavschine.html

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Взимку російські військові злочинці воювали з електростанціями. Тепер воюють із зерном та соняшниковою олією.

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Вони це називається «денацифікація». Насправді — це війна із мирним населенням та спроба спровокувати голод. Спадкоємці організаторів Голодомору 1930-х мають ту ж мету, що і їхні діди.

Уранці 28 серпня росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавської області.

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