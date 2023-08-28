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Сили спецоперацій показали один із дронів, який атакував берегову охорону московитів в окупованому Криму

Сили спецоперацій показали один із дронів, який атакував берегову охорону московитів в окупованому Криму

28 сер 2023, 09:31
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Сили спеціальних операцій показали один із дронів, який атакував минулого тижня 126 бригаду берегової охорони Чорноморського флоту рф.


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Тоді безпілотники вдарили по місцю дислокації російських військових у селі Перевальне в Криму (в окупантів є загиблі та поранені).

Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, — прокоментували 25 серпня удар по росіянах в ГУР.

Джерело: Ракурс


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