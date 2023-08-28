Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили спецоперацій показали один із дронів, який атакував берегову охорону московитів в окупованому Криму
Сили спецоперацій показали один із дронів, який атакував берегову охорону московитів в окупованому Кримуhttps://racurs.ua/ua/n186635-syly-specoperaciy-pokazaly-odyn-iz-droniv-yakyy-atakuvav-beregovu-ohoronu-moskovytiv.htmlРакурс
Сили спеціальних операцій показали один із дронів, який атакував минулого тижня 126 бригаду берегової охорони Чорноморського флоту рф.
.
Тоді безпілотники вдарили по місцю дислокації російських військових у селі Перевальне в Криму (в окупантів є загиблі та поранені).
Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, — прокоментували 25 серпня удар по росіянах в ГУР.