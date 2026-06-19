Дрони ССО вивели з ладу залізничний міст. Фото: Сили спецоперацій

https://racurs.ua/ua/n214526-ukrayinski-sso-poshkodyly-zaliznychnyy-mist-v-okupovanomu-krymu-foto.html

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ССО пошкодив інфраструктуру в окупованому Криму, яку використовував ворог.

У ніч на 18 червня підрозділ MiddleStrike «Баліста» вивів з ладу залізничний міст через Північнокримський канал поблизу населеного пункту Роздольне. По цілі відпрацювали безпілотники. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили у Telegram.

Як відомо, залізнична лінія, на якій розташований міст, є стратегічно важливою для окупантів, оскільки через неї здійснюється перекидання важкої техніки та палива для російського угруповання на південному фронті.

Нагадаємо, нещодавно українські військові уразили російські вантажівки на мосту через Грузький Єланчик в Новоазовську Донецької області. Після обстрілу рух мостом відбувається лише по одній полосі, інша полоса пошкоджена і вантажний транспорт спрямовують в об’їзд.