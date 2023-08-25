Украина нанесла удар по 126-й бригаде рф в оккупированном Крыму – ГУР

https://racurs.ua/n186561-ukraina-nanesla-udar-po-126-y-brigade-rf-v-okkupirovannom-krymu-gur.html

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Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що захисники України 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту росії. Представник розвідки Андрій Юсов вказав, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати поширення цієї інформації в російських ресурсах.

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Наразі відомо про загиблих та поранених окупантів, але інформація потребує уточнення, повідомив Юсов для LIGA.net.

З його слів, російська бригада базується в селі Перевальне у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.

Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив (начальник ГУР — ред.) генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, — вказав Юсов.

Нагадаємо, близько 10.00 у Телеграм-каналах з’явилася інформація про удар по 126-й бригаді рф.