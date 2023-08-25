Ракурсhttps://racurs.ua/
Украина нанесла удар по 126-й бригаде рф в оккупированном Крыму – ГУР
Украина нанесла удар по 126-й бригаде рф в оккупированном Крыму — ГУРhttps://racurs.ua/n186561-ukraina-nanesla-udar-po-126-y-brigade-rf-v-okkupirovannom-krymu-gur.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що захисники України 25 серпня завдали удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту росії. Представник розвідки Андрій Юсов вказав, що фото та відео удару немає, а підтвердженням може слугувати поширення цієї інформації в російських ресурсах.
.
Наразі відомо про загиблих та поранених окупантів, але інформація потребує уточнення, повідомив Юсов для LIGA.net.
З його слів, російська бригада базується в селі Перевальне у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму.
Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв’ю заявив (начальник ГУР — ред.) генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин, — вказав Юсов.
Нагадаємо, близько 10.00 у Телеграм-каналах з’явилася інформація про удар по 126-й бригаді рф.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...