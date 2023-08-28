В россии сейчас есть по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 км

В россии сейчас есть по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 км

https://racurs.ua/n186637-v-rossii-seychas-est-po-menshey-mere-585-raket-kotorye-strelyaut-na-rasstoyanie-bolee-500-km.html

28 авг 2023, 10:28 999

Ракурс