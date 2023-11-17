З України від мобілізації втекли 20 тис. чоловіків. Фото:

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Майже 20 тис. чоловіків втекли з України від початку повномасштабної війни.

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Таким чином ці громадяни уникли призову до Збройних сил України. Про втечу від мобілізації десятків тисяч українців свідчать дані про нелегальний перетин кордону у сусідніх з Україною Румунії, Молдови, Польщі, Угорщини та Словаччини. Про це 17 листопада повідомило британське видання ВВС.

Зазначається, що 19 тис. 740 військовозобов’язаних нелегально перетнули кордон цих країн у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року. Ще 21 тис. 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані Прикордонною службою України.

За інформацією видання, 14 тис. 313 осіб намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а решта 6 тис. 800 чоловіків покладалися на офіційні документи, отримані в шахрайський спосіб. У таких паперах зазначалися фальшиві звільнення від призову, зокрема сфабриковані хвороби.

У коментарі ВВС представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що проблема втечі від мобілізації викликає серйозні занепокоєння у влади, бо це явище не поодиноке, а поширене.

Він також додав, що кількість чоловіків, які виїхали або намагалися виїхати, не має жодного впливу на військові зусилля. Веніславський наголосив, що «стійкість і готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет і свободу становить 95−99%".

Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський підписав закони, які передбачають, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні будуть офіційно продовжені ще на 90 діб. Таким чином, воєнний стан діятиме в Україні щонайменше до 14 лютого 2024 року. Загальну мобілізацію також продовжено до середини лютого.

Джерело: ВВС