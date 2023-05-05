ВООЗ оголосила про закінчення пандемії коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n182721-vooz-ogolosyla-pro-zakinchennya-pandemiyi-koronavirusu.html

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Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреїсус оголосив, що ВООЗ більше не вважає поширення коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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Про це він сказав під час прес-конференції 5 травня.

Він зазначив, що ковід не перестав бути глобальною загрозою здоров’ю населення.

Минулого тижня Covid-19 забирав одне життя кожні три хвилини — і це тільки ті випадки, які ми знаємо, — сказав голова організації.

ВООЗ повідомляла про майже 7 млн смертей від коронавірусу, але, за словами голови організації, кількість жертв, ймовірно, вища і наближається до 20 млн.

ВООЗ оголосила поширення коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення в січні 2020 року, а в березні 2020 року очільник організації заявив, що поширення коронавірусної інфекції COVID-19 у світі «можна схарактеризувати як пандемію».

У пандемії немає однозначних формальних критеріїв, але саме цим словом стали називати поширення коронавірусної інфекції у світі.