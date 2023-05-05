Бункерний пацюк скасував приймання в Кремлі на честь 9 травня

https://racurs.ua/ua/n182720-bunkernyy-pacuk-skasuvav-pryymannya-v-kremli-na-chest-9-travnya.html

Ракурс

Приймання у Кремлі з нагоди Дня перемоги цього року не буде.

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Про це 5 травня повідомив прес-секретар президента росії дмитро пєсков.

Ні, — відповів рот путіна на запитання журналістів, чи заплановано цей захід цього року.

9 травня президент рф традиційно зустрічався у Кремлі з ветеранами Другої світової війни (у росії — Великої Вітчизняної — «Ракурс»). На цьому заході глава терористів зазвичай виголошував промову та вручав нагороди.

Востаннє таке шоу-приймання відбувся у 2019 році. У 2020 та 2021 роках захід скасовували через пандемію коронавірусу, торік — на тлі повномасштабної війни в Україні.

Загалом у росії понад 20 міст скасували паради на честь Дня перемоги у 2023 році. У деяких містах заходи скасовували «з міркувань безпеки», в інших — турботою про «учасників СВО», які приїхали на реабілітацію. Водночас у Курську парад вирішили не проводити, «з огляду на поточну ситуацію», а у Білгороді — «щоб не провокувати супротивника великою кількістю скупчення техніки та військовослужбовців» у центрі міста. У Брянську, Краснодарі та Сочі влада взагалі не стала пояснювати скасування парадів.

Своєю чергою, в Москві поки що відмовилися тільки від ходи «Безсмертного полку» (в інших містах росії цей захід теж не проводитиметься).