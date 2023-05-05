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В Україні не довіряють ультиматуму Пригожина про виведення "Вагнера" з Бахмута
В Україні не довіряють ультиматуму Пригожина про виведення «Вагнера» з Бахмутаhttps://racurs.ua/ua/n182719-v-ukrayini-ne-doviryaut-ultymatumu-prygojyna-pro-vyvedennya-vagnera-z-bahmuta.htmlРакурс
Ватажк злочинців з ПВК «Вагнера» Євген Пригожин зробив заяву про вихід із Бахмута через намір зняти з себе відповідальність за невдачі.
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Так вважає представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.
Пригожин не буде виводити «вагнерівців» з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку — захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", — пояснив Черняк.
Крім того, українська розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.
У «Вагнерівців» справді є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами. Але скільки б їм не давали — їм не буде достатньо, — додав Черняк.
росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля цього росіяни стягують «вагнерівців» з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Українські військові не дають їм прорвати оборону, заявила 5 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Вагнерівці» уранці 5 травня заявили, що вийдуть із Бахмута 10 травня. Їх ватажок Пригожин каже, що окупанти зроблять це через брак боєприпасів. Їхнє постачання начебто блокує російське Міноборони.
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