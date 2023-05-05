В Украине не доверяют ультиматуму Пригожина о выводе "Вагнера" из Бахмута

https://racurs.ua/n182719-v-ukraine-ne-doveryaut-ultimatumu-prigojina-o-vyvode-vagnera-iz-bahmuta.html

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Ватажк злочинців з ПВК «Вагнера» Євген Пригожин зробив заяву про вихід із Бахмута через намір зняти з себе відповідальність за невдачі.

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Так вважає представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

Пригожин не буде виводити «вагнерівців» з Бахмута. Ці заяви зроблені ним на фоні того, що він не може виконати чергову обіцянку — захопити Бахмут до 9 травня. Тому він зараз намагається зробити когось винним у цьому, адже він зараз розуміє, що вже не може дотриматися свого слова", — пояснив Черняк.

Крім того, українська розвідка не фіксує жодних відводів військ зараз у районі Бахмута.

У «Вагнерівців» справді є зараз певні проблеми з забезпеченням боєприпасами. Але скільки б їм не давали — їм не буде достатньо, — додав Черняк.

росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня. Задля цього росіяни стягують «вагнерівців» з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Українські військові не дають їм прорвати оборону, заявила 5 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Вагнерівці» уранці 5 травня заявили, що вийдуть із Бахмута 10 травня. Їх ватажок Пригожин каже, що окупанти зроблять це через брак боєприпасів. Їхнє постачання начебто блокує російське Міноборони.