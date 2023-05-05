Клинтон с 2011 года считал, что путин пойдет войной против Украины

https://racurs.ua/n182718-klinton-s-2011-goda-schital-chto-putin-poydet-voynoy-protiv-ukrainy.html

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Експрезидент США Білл Клінтон заявив, що вже після зустрічі з президентом рф володимиром путіним у Давосі у 2011 році вважав, що повномасштабне вторгнення рф в Україну — питання часу.

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Financial Times передає слова Клінтона про те, що у приватній розмові путін сказав йому, що не підтримує Будапештський меморандум, який передбачає відмову України від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки.

путін сказав мені в 2011 році, за три роки до того, як він взяв Крим, що він не згоден з документом, який я уклав з (екс-главою рф) Борісом Єльциним… Він сказав: «Я не згоден з цим і цього не підтримую, я ним не пов’язаний», і з того дня я розумів, що це лише питання часу, — розповів Клінтон.

Однак Клінтон не пояснив, про які саме положення документа говорив тоді кремлівський коротун.

У Будапештському меморандумі росія, США та Велика Британія визнали територіальну цілісність України. Москва разом із Лондоном та Вашингтоном гарантували Києву безпеку в обмін на ліквідацію українського ядерного арсеналу.

Документ був підписаний 1994 року Борисом Єльцином, Біллом Клінтоном, президентом України Леонідом Кучмою та прем'єр-міністром Великої Британії Джоном Мейджором.

Дружина Клінтона, колишня держсекретар США Гілларі Клінтон, яка також була присутня на заході в Нью-Йорку, заявила, що для припинення бойових дій Україна має або перемогти росію, або, як мінімум, повернути території, втрачені на сході країни.

Я б не стала довіряти йому [путіну] за столом переговорів за жодних обставин, якщо тільки в українців, які ми підтримуємо, не буде достатньо важелів впливу, — сказала Клінтон.

Клінтони закликали Захід посилити підтримку України та заявили, що Київ може здобути перемогу, якщо йому буде надано адекватне озброєння та боєприпаси. На їхню думку, відмова від підтримки України надасть сміливості не лише путіну, а й лідеру Китаю Сі Цзіньпіну.

Клінтон не вперше висловлюється з приводу Будапештського меморандуму. На початку квітня 2023 року він говорив, що шкодує про те, що 1994 року вмовив владу України відмовитися від радянського ядерного арсеналу.