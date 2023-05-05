евгений пригожин обматерил командование рф. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n182701-prigojin-v-isterike-obmateril-komandovanie-rf-iz-za-poter-v-bahmute-video.html

Ракурс

Власник приватної військової компанії «Вагнер» євген пригожин опублікував відео, в якому показав ряди трупів «вагнерівців» і облаяв керівництво збройних сил рф.

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Спочатку «кухар путіна» показав трупи найманців-окупантів, які нібито загинули 4 травня на війні в Україні. Також він заявив про те, що його ПВК бракує боєприпасів на 70%. Крім того, пригожин не підбираючи слів звернувся до начальника генштабу зс рф валерія герасимова та російського міністра оборони сергія шойгу. Відповідне відео з’явилося на Telegram-каналі прес-служба пригожина.

Командування російської армії він обматюкав, звинувачуючи їх у смертях ліквідованих «вагнерівців».

Нагадаємо, наприкінці квітня власник ПВК «Вагнера» євген пригожин натякнув, що його формування можуть вивести з Бахмута, «якщо дефіцит боєприпасів не буде заповнений».