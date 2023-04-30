"Дорога життя" на Бахмут не перерізана, Пригожин погрожує вивести "Вагнер" і боїться наступу ЗСУ

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Російським силам поки не вдалося взяти під контроль дорогу до Бахмута з Часового Яру/

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Про це 29 квітня заявив представник східного угруповання військ української армії Сергій Череватий.

Росіяни вже кілька тижнів говорять про захоплення «дороги життя», як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там справді складно, адже їхні спроби захопити дорогу продовжуються, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим силам спеціальних операцій, артилеристам, сили оборони не дають росіянам «обрізати» нашу логістику, — заявив Череватий у коментарі виданню «Дзеркало тижня», опублікованому в суботу.

Він стверджує, що українські військові, як і раніше, можуть доставляти до Бахмута зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси, а також забирати поранених.

Продовжуються важкі бої, але немає жодної паніки чи неконтрольованості, — додав Черевий. — Ми бачимо всі наміри супротивника і попереджаємо їх вогнем. Усе це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі.

Запеклі бої за Бахмут точаться з літа 2022 року, напередодні український генштаб повідомляв, що ЗСУ продовжують тримати оборону, а російські сили продовжують наступ.

При цьому власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин у своєму черговому провокаційному коментарі натякнув, що його формування можуть вивести з Бахмута, «якщо дефіцит боєприпасів не буде заповнений».

Череватий у коментарі «Дзеркалу тижня» припустив, що російське командування змушене замінювати «вагнерівців» десантниками, оскільки ПВК зазнала великих втрат.

Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести у забудові досить складно, — додав він. — Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для оборони.

За словами представника східного угруповання, противник намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так само роблять і ЗСУ, завдаючи ударів на випередження у міській забудові, розповів Череватий.