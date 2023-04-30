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"Дорога життя" на Бахмут не перерізана, Пригожин погрожує вивести "Вагнер" і боїться наступу ЗСУ
«Дорога життя» на Бахмут не перерізана, Пригожин погрожує вивести «Вагнер» і боїться наступу ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n182522-doroga-jyttya-na-bahmut-ne-pererizana-prygojyn-pogrojuie-vyvesty-vagner-i-boyitsya-nastupu-zsu.htmlРакурс
Російським силам поки не вдалося взяти під контроль дорогу до Бахмута з Часового Яру/
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Про це 29 квітня заявив представник східного угруповання військ української армії Сергій Череватий.
Росіяни вже кілька тижнів говорять про захоплення «дороги життя», як і про постійний вогневий контроль над нею. Насправді все інакше. Так, там справді складно, адже їхні спроби захопити дорогу продовжуються, як і спроби встановити вогневий контроль. Але завдяки військовим силам спеціальних операцій, артилеристам, сили оборони не дають росіянам «обрізати» нашу логістику, — заявив Череватий у коментарі виданню «Дзеркало тижня», опублікованому в суботу.
Він стверджує, що українські військові, як і раніше, можуть доставляти до Бахмута зброю, медикаменти, їжу, боєприпаси, а також забирати поранених.
Продовжуються важкі бої, але немає жодної паніки чи неконтрольованості, — додав Черевий. — Ми бачимо всі наміри супротивника і попереджаємо їх вогнем. Усе це в комплексі дозволяє тримати Бахмут далі.
Запеклі бої за Бахмут точаться з літа 2022 року, напередодні український генштаб повідомляв, що ЗСУ продовжують тримати оборону, а російські сили продовжують наступ.
При цьому власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин у своєму черговому провокаційному коментарі натякнув, що його формування можуть вивести з Бахмута, «якщо дефіцит боєприпасів не буде заповнений».
Череватий у коментарі «Дзеркалу тижня» припустив, що російське командування змушене замінювати «вагнерівців» десантниками, оскільки ПВК зазнала великих втрат.
Росіяни зараз роблять все, щоб знищити максимально міську інфраструктуру, адже вести у забудові досить складно, — додав він. — Це робиться для того, щоб ми не могли використовувати фортифікаційні споруди для оборони.
За словами представника східного угруповання, противник намагається атакувати там, де тільки є можливість. Так само роблять і ЗСУ, завдаючи ударів на випередження у міській забудові, розповів Череватий.
Блеф чи погрози Пригожина
Пригожин заявив побоюється контрнаступу українських військових у Бахмуті та закликає Кремль посилити оборону на сході України, пишуть у щоденному огляді експерти Інституту вивчення війни (ISW), посилаючись на останні заяви.
Напередодні цей бандит з ПВК «Вагнера» погрожував вивести свої формування з Бахмута, якщо військове командування не надасть більше боєприпасів.
Якщо дефіцит боєприпасів не буде поповнений, то ми змушені будемо в організованому порядку, щоб не бігти, як боягузливі щури потім, або виходити, або залишитися гинути. Швидше за все, частину підрозділів ми будемо змушені вивести з цієї території, — сказав Пригожин. інтерв’ю провоєнному блогеру Семену Пегову, опублікованому у суботу.
Пригожин продовжує спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України, аналізує його заяви ISW. У тому ж інтерв’ю Пегову засновник ПВК «Вагнера» висунув версію про те, що український контрнаступ може розпочатися до 15 травня.
До 15-го наступ буде просто ось 100%, — спрогнозував він.
Російські військові, на думку Пригожина, не поспішають готуватися до відбиття атаки, пишуть експерти ISW. Погроза Пригожина піти з Бахмуту, на їхню думку, може свідчити про те, що вважає вразливими російські позиції в Бахмуті.
Представник східного угруповання військ української армії Сергій Череватий напередодні заявив, що у Бахмуті тривають тяжкі бої.
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