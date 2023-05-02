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Африканці з георгіївськими стрічками співають «Катюшу» - росія провела «Безсмертний полк» у Конго

Африканці з георгіївськими стрічками співають «Катюшу» — росія провела «Безсмертний полк» у Конго (ВІДЕО)

2 тра 2023, 14:44
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Африканці з георгіївськими стрічками співають «Катюшу» — росія знайшла безпечне місце для «безсмертного полку» — у Конго.


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Посольство російської федерації організувало акцію в столиці Демократичної Республіки Конго Кіншасі. «Першого травня в ДР Конго посольство втретє організувало акцію «Безсмертний полк».

Близько сотні людей пройшли маршем вулицями Кіншаси, включно з особовим складом, співвітчизниками, російськими військовими спостерігачами та поліцейськими стабілізаційної місії ООН у ДРК та конголезькими прихильниками росії, — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що цього року з міркувань безпеки від подібного маршу в Москві вирішили відмовитися.

До речі, у Саратові в Росії вирішили замість параду на 9 травня провести концерт під вікнами ветеранів, повідомив губернатор Бусаргін.

Раніше парад з «міркувань безпеки» скасували в Курській, Бєлгородській, Орловській та Псковській областях, а також в окупованому Криму. Також ходів «Безсмертного полку» не буде у всій росії.

Джерело: Ракурс


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