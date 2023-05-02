росія хоче захопити Бахмут до 9 травня

Спікер Східного угруповання також заявив, що за добу в районі Бахмута росіяни втратили 106 людей убитими та 127 пораненими, більшість із яких — терористи групи «Вагнера».

Ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках за добу також скаладна. Там діють тільки регулярні війська рф. Минулої доби вони чотири рази спробували штурмувати позиції наших військових, повідомив Череватий.

Також ворог здійснив 451 обстріл з усіх калібрів артилерії. За добу на цій ділянці фронту знищено 29 окупантів, поранено — 84.