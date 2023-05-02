росія хоче захопити Бахмут до 9 травняhttps://racurs.ua/ua/n182603-rosiya-hoche-zahopyty-bahmut-do-9-travnya.htmlРакурс
росія хоче захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять усе, аби їхні плани не втілились у реальність, впевнений речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Він зазначив, що у традиціях російських можновладців постійно встановлювати якісь досягнення до якихось дат. Щоправда, ці традиції круто міняють Сили оборони України.
Росіяни скоро встановлять рекорд Гіннесса з перенесення дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмуту були в липні 2022 року, в він досі стоїть, — додав Череватий.
Спікер Східного угруповання також заявив, що за добу в районі Бахмута росіяни втратили 106 людей убитими та 127 пораненими, більшість із яких — терористи групи «Вагнера».
Ситуація на Лиманському та Куп’янському напрямках за добу також скаладна. Там діють тільки регулярні війська рф. Минулої доби вони чотири рази спробували штурмувати позиції наших військових, повідомив Череватий.
Також ворог здійснив 451 обстріл з усіх калібрів артилерії. За добу на цій ділянці фронту знищено 29 окупантів, поранено — 84.