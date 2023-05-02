Бруд та сирий ґрунт залишаються головною перешкодою до контрнаступу ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182602-brud-ta-syryy-runt-zalyshautsya-golovnou-pereshkodou-do-kontrnastupu-zsu-new-york-times.html

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Бруд та сирий ґрунт залишаються головною перешкодою до контрнаступу Збройних сил України.

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Журналіст New York Times провів два тижні на південному сході України. На його думку, найімовірніший напрямок контрнаступу ЗСУ — Запорізька область.

Але саме там багато сільгоспугідь, де можуть застрягти війська та техніка. Поки що цієї весни дощі більш інтенсивні, ніж у минулі роки. Зливи перетворили поля Запоріжжя на пустелю із бруду.

Це особливо заважає працювати німецьким самохідним артилерійським установкам Panzerhaubitze 2000. Для них дуже важлива маневровість, щоб швидко зробити постріл і змінити позицію, не потрапивши під вогонь у відповідь.

На сирому ґрунті робити це складніше. Крім того, електроніка цих машин виходить з ладу, коли в неї потрапляє дуже багато вологи чи бруду.

Заходячи всередину установки, солдати надягають спеціальні чоботи або капці, у кожній машині є пилосос. У Німеччині Panzerhaubitze 2000 зберігають у спеціальних гаражах із клімат-контролем, що неможливо у польових умовах в Україні.

Однак поки що в реальних умовах бою Panzerhaubitze 2000 показали себе добре, попри бруд. Український артилерист розповів журналісту, що підбив з установки танк і вразив піхоту супротивника.