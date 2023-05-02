росія готує на північному кордоні України провокації з переодяганням

https://racurs.ua/ua/n182601-rosiya-gotuie-na-pivnichnomu-kordoni-ukrayiny-provokaciyi-z-pereodyagannyam.html

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Росіяни готують свій особовий склад до провокацій на північних кордонах України.

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Військам рф, які стоять у брянській та курській областях, окупаційне командування видає умундирування зразка Сил оборони України, — повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, усі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.

У ЦНС допускають, що керівництво держави-терориста може вдатися до терористичних актів на території рф, або імітації захоплення заручників.