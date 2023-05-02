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росія готує на північному кордоні України провокації з переодяганням
росія готує на північному кордоні України провокації з переодяганнямhttps://racurs.ua/ua/n182601-rosiya-gotuie-na-pivnichnomu-kordoni-ukrayiny-provokaciyi-z-pereodyagannyam.htmlРакурс
Росіяни готують свій особовий склад до провокацій на північних кордонах України.
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Військам рф, які стоять у брянській та курській областях, окупаційне командування видає умундирування зразка Сил оборони України, — повідомили у Центрі національного спротиву.
За інформацією українського підпілля, усі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.
У ЦНС допускають, що керівництво держави-терориста може вдатися до терористичних актів на території рф, або імітації захоплення заручників.
Раніше Центр національного спротиву розповідав, що на окупованих територіях працівники російських спецслужб перевдягаються в цивільний одяг та удають з себе простих людей, щоб знайти партизанів або невдоволених присутністю росіян.
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