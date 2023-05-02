Ракурсhttps://racurs.ua/
россия готовит на северной границе Украины провокации с переодеванием
россия готовит на северной границе Украины провокации с переодеваниемhttps://racurs.ua/n182601-rossiya-gotovit-na-severnoy-granice-ukrainy-provokacii-s-pereodevaniem.htmlРакурс
Росіяни готують свій особовий склад до провокацій на північних кордонах України.
.
Військам рф, які стоять у брянській та курській областях, окупаційне командування видає умундирування зразка Сил оборони України, — повідомили у Центрі національного спротиву.
За інформацією українського підпілля, усі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.
У ЦНС допускають, що керівництво держави-терориста може вдатися до терористичних актів на території рф, або імітації захоплення заручників.
Раніше Центр національного спротиву розповідав, що на окупованих територіях працівники російських спецслужб перевдягаються в цивільний одяг та удають з себе простих людей, щоб знайти партизанів або невдоволених присутністю росіян.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...