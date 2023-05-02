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Ракурс
россия готовит на северной границе Украины провокации с переодеванием

россия готовит на северной границе Украины провокации с переодеванием

2 мая 2023, 13:53
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Росіяни готують свій особовий склад до провокацій на північних кордонах України.


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Військам рф, які стоять у брянській та курській областях, окупаційне командування видає умундирування зразка Сил оборони України, — повідомили у Центрі національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, усі ці дії вказують на те, що росіяни готують провокацію під чужим прапором задля мобілізації свого суспільства й також ввести в оману світове суспільство, аби відвернути увагу від злочинів зс рф.

У ЦНС допускають, що керівництво держави-терориста може вдатися до терористичних актів на території рф, або імітації захоплення заручників.

Раніше Центр національного спротиву розповідав, що на окупованих територіях працівники російських спецслужб перевдягаються в цивільний одяг та удають з себе простих людей, щоб знайти партизанів або невдоволених присутністю росіян.

Источник: Ракурс


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